ДТП с участием нескольких машин в Атырау: погиб пешеход

18 Ноября 2022, 12:21

18 Ноября 2022, 12:21

ДТП с участием нескольких машин в Атырау: погиб пешеход

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием нескольких машин произошло в Атырау: погиб пешеход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 18 ноября около 09:00 водитель автомобиля Toyota Camry, 1991 года рождения выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с электрической опорой. После столкновения автомобиль отбросило и на пешеходном перекрестке он сбил мужчину. Затем врезался в припаркованные автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ 2111. Автомобиль Hyundai Elantra от удара столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, двигавшимся по дороге. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Выясняется информация, касающаяся его личности.

По данному факту собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия.