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ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло в Талгаре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 15:50
ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло в Талгаре

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - 7 октября около 17:00 часов на территории города Талгар произошло ДТП с участием автомашин Audi и Reno, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате столкновения автомашина Audi по инерции сбила переходящих дорогу людей. После инцидента между водителями машин возник конфликт, далее на место события прибыли неустановленные лица.

В ходе «выяснения отношений» водитель Audi с газовым пистолетом в руках вступил в словесную перепалку с мужчиной, в руках которого была спортивная бита. В ходе происшествия никто из участников не пострадал.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК РК. После проведения всех необходимых следственных действий и получения заключений экспертных исследований будет принято процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль руководством областного департамента.



Фото: polisia.kz

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