ДТП с участием домашних животных участились в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство ДП Карагандинской области совместно с представителями местных исполнительных органов и автодорожных компаний провели выездное совещание. Темой обсуждения во время встречи было содержание автодорог, улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения. Кроме того, рассмотрен вопрос совершения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах по причине выхода домашних животных на проезжую часть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В посёлке Атасу Жанааркинского района проведено выездное межведомственное совещание под председательством первого заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулова при участии заместителя акима Жанааркинского района Каната Кожыкаева, представителей Карагандинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор».

Предметом обсуждения был вопрос состояния дорожной безопасности в районе и эффективности взаимодействия полиции с местными исполнительными органами Жанааркинского района. Также были обсуждены проблемные вопросы содержания автодорог, улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения. Кроме того, рассмотрен вопрос совершения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах района по причине выхода домашних животных на проезжую часть.

«За 9 месяцев текущего года на территории Жанааркинского района, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение количества ДТП на 57,9 % (с 19 до 8 ДТП), снижение количества погибших на 33,3% (с 9 до 6) и снижение числа пострадавших на 5,6% (с 18 до 17)», - отметил полковник полиции Курмангали Исмагулов.

По его словам из 8 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 7 фактов произошло на автодороге республиканского значения «Кызылорда-Павлодар», 1 ДТП – на проселочной дороге вблизи посёлка Актубек.

В целях сдерживания аварийности и предупреждения дорожного травматизма на территории Жанааркинского района департаментом полиции области было проведено 4 рейдовых мероприятия силами батальона патрульной полиции области.

По итогам совещания были намечены конкретные меры по активизации взаимодействия всех заинтересованных органов с проведением комплекса мероприятий в вопросах совершенствования организации дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Жанааркинского района.

С начала текущего года отделом полиции Жанаркинского района в адрес уполномоченных государственных органов и дорожно-коммунальных организаций вынесено 120 предписаний об устранении выявленных нарушений законности в сфере дорожной безопасности. За нарушение правил содержания автодорог, улично-дорожной сети и ж/д переездов по ст. 631 -632 КРКоАП привлечены 13 различных должностных лиц.

Особое беспокойство вызывают участившиеся в последнее время случаи ДТП с участием домашних животных. В целях исключения подобных фактов, управлением административной полиции ДП области совместно с владельцем дороги провели обследование автодороги и определили участки, общей протяженностью более 30 км. для установки до конца текущего года сетчатого ограждения не допускающего выход животных на проезжую часть.

После круглого стола первый заместитель начальника департамента полиции Курмангали Исмагулов проверил четыре зимовки, расположенные в Жанааркинском районе. Полковник полиции лично беседовал с фермерами, обсудил вопросы, касающиеся трудового законодательства, а именно взаимоотношения работника и работодателя в части составления трудовых договоров. Также Курмангали Исмагулов попросил фермеров соблюдать правила выпаса скота с целью недопущения нарушения правил дорожного движения.