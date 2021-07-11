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    17:39, 11 Июль 2021 | GMT +6

    ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Столкновение транспортных средств произошло сегодня около 11:00 в районе КШТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    «Водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по проспекту Сатпаева, не выбрал безопасную скорость движения при образовавшемся заторе на проезжей части, не принял меры к безопасному объезду и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan Maxima, — сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска. — После столкновения автомобиль Lada отбросило на полосу встречного движения, где он допустил столкновение с Subaru Legacy и LADA Priora, которые ехали навстречу».

    По информации УП, пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались, поскольку получили ссадины и царапины.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении полиции города напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима на дорогах.


    Фото пресс-служба УП Усть-Каменогорска


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    ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС для mail.ru
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