ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Столкновение транспортных средств произошло сегодня около 11:00 в районе КШТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

«Водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по проспекту Сатпаева, не выбрал безопасную скорость движения при образовавшемся заторе на проезжей части, не принял меры к безопасному объезду и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan Maxima, — сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска. — После столкновения автомобиль Lada отбросило на полосу встречного движения, где он допустил столкновение с Subaru Legacy и LADA Priora, которые ехали навстречу».

По информации УП, пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались, поскольку получили ссадины и царапины.



В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении полиции города напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима на дорогах.

Фото пресс-служба УП Усть-Каменогорска