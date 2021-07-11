ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Усть-Каменогорске
«Водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по проспекту Сатпаева, не выбрал безопасную скорость движения при образовавшемся заторе на проезжей части, не принял меры к безопасному объезду и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan Maxima, — сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска. — После столкновения автомобиль Lada отбросило на полосу встречного движения, где он допустил столкновение с Subaru Legacy и LADA Priora, которые ехали навстречу».
По информации УП, пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались, поскольку получили ссадины и царапины.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении полиции города напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима на дорогах.
Фото пресс-служба УП Усть-Каменогорска