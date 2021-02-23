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    17:43, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    ДТП с участием автобусов в Семее: двое несовершеннолетних госпитализированы

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее два автобуса совершили наезд на несовершеннолетних пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по улице Абая 55-летний водитель маршрутного автобуса, направлялся в сторону улицы Каюма Мухамедханова, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

    В результате ДТП потерпевший получил телесные повреждения. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято законное решение.

    В этот же день маршрутный автобус совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Глинки.

    «Девочка переходила проезжую часть дороги слева направо, по ходу его движения. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя госпитализирована в нейрохирургическое отделение», - пояснили в городском управлении полиции.

    Фото: ОО «ОСА»


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Восточно-Казахстанская область
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