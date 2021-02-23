ДТП с участием автобусов в Семее: двое несовершеннолетних госпитализированы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее два автобуса совершили наезд на несовершеннолетних пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по улице Абая 55-летний водитель маршрутного автобуса, направлялся в сторону улицы Каюма Мухамедханова, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП потерпевший получил телесные повреждения. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято законное решение.

В этот же день маршрутный автобус совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Глинки.

«Девочка переходила проезжую часть дороги слева направо, по ходу его движения. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя госпитализирована в нейрохирургическое отделение», - пояснили в городском управлении полиции.



Фото: ОО «ОСА»