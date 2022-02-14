ДТП с участием автобусов участились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По официальной информации департамента полиции города Алматы, в 2021 году в мегаполисе произошло 363 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибло 10 человек, ещё 519 получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, по вине водителей общественного транспорта произошло 264 ДТП, в результате чего 9 человек погибло, ещё 344 травмировано.

Как отметили в ведомстве, причины ДТП в основном происходят из-за низкой транспортной дисциплины самих водителей.

«Надо помнить, что водители общественного транспорта осуществляют перевозку пассажиров и, садясь за руль, берут огромную ответственность за безопасность людей. Поэтому при приеме на работу документы водителей автобусов, а также транспортные средства должны пройти тщательно проверку», - отметили в департаменте полиции города.

Водительское удостоверение категории D выдается лицам, достигшим 25-летнего возраста и при наличии водительского стажа не менее 5 лет, в том числе стажа управления транспортными средствами под категорией D1- не менее 3 лет.

Департамент полиции Алматы напоминает водителям соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.