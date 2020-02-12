ДТП с участием 4 машин произошло в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре друг в друга врезались 4 автомобиля, пострадавших нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«11 февраля в 07.30 утра по проспекту Назарбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырёх авто. Пострадавших нет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

«В отношении 29-летнего водителя автомашины марки «Фольксваген» и водителя машины «Хонда СRV» составлены административные материалы по статье 610 части первой КРКоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», - отметили в полиции.