ДТП с участием 4 машин произошло в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре друг в друга врезались 4 автомобиля, пострадавших нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«11 февраля в 07.30 утра по проспекту Назарбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырёх авто. Пострадавших нет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
«В отношении 29-летнего водителя автомашины марки «Фольксваген» и водителя машины «Хонда СRV» составлены административные материалы по статье 610 части первой КРКоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», - отметили в полиции.
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