ДТП с участием 18 авто за два дня произошло на жамбылском участке автодороги Западная Европа - Западный Китай

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные погодные условия приводят к росту дорожно-транспортных происшествий на республиканских трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в течение двух суток - 8 и 9 декабря - в Кордайском и Байзакском районах произошли два ДТП с участием 18 машин. К счастью, как сообщает ведомство, удалось избежать летальных случаев.

«8 декабря, в 22.00, на 239 км автодороги Западная Европа - Западный Китай водитель грузовой автомашины «КамАЗ-53213», следуя со стороны Алматы в направлении Тараза, не убедился в том, что нет помехи слева, и совершил столкновение с легковой автомашиной «HONDA ODYSSEY». Два пассажирских автобуса «YUTONG» и «KING LONG», следовавшие из Алматы в Туркестанскую область, с интервалом в несколько минут столкнулись с этим оставшимся на проезжей части «КамАЗом», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На момент ДТП в салоне автобуса «YUTONG» находилось 26 пассажиров, во «KING LONG» - 20. Оперативно прибывшими сотрудниками патрульной полиции были приняты необходимые меры по соблюдению дорожной безопасности. Пассажиров автобусов разместили на попутном транспорте. Четыре пассажира с травмами легкой степени обратились в ЦРБ Кордайского района, после осмотра были отпущены домой. По данному факту составлен административный протокол по ст.612 ч.2 КоАП РК.

«Кроме этого, сегодня примерно в 09.30 на 472 километре той же автодороги Западная Европа - Западный Китай возле села Акшолак Байзакского района в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман, гололед) произошло ДТП с участием уже 14 транспортных средств. В результате два человека с травмами легкой степени обратились в больницу», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В правоохранительном ведомстве отметили, что департамент полиции Жамбылской области неоднократно ставил в известность компанию «Казавтожол» о том, что отсутствуют дорожные барьеры. «Данная организация ответственна за сохранность и своевременный уход за 450 км участка автодороги Западная Европа - Западный Китай, пролегающего по территории Жамбылской области. В обоих случаях дорожное движение восстановлено, а сотрудниками патрульной полиции осуществляется сопровождение транспортных средств в опасных участках дороги», - отметили в пресс-службе ведомства.

Департамент полиции Жамбылской области просит соблюдать Правила дорожного движения и рекомендует в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман, гололед) воздержаться от дальних поездок.