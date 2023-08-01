ДТП с туристами в Турции: шестеро из 11 казахстанцев возращаются домой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время из 11 граждан РК, проходивших лечение в больницах после ДТП в Алании, 6 соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан, передает МИА «Казинформ».



«5 граждан РК продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов. Казахстанские дипломаты также оказывают необходимую помощь родным погибшего гражданина РК. Ожидается, что после оформления необходимых документов тело нашего соотечественника в ближайшее время будет доставлено в Казахстан», - сообщили в МИД РК.

Напомним, 30 июля утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы.Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.

31 июля утром в результате тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов.