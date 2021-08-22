+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 29 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ДТП с троллейбусом в Алматы: семеро пассажиров пострадали

22 Августа 2021 09:53
Поделиться:
ДТП с троллейбусом в Алматы: семеро пассажиров пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Троллейбус врезался в стену подземного перехода в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Четыре букмекерских конторы ликвидированы в Алматы Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина Значительный объем инвестиций в Алматы направляется в недвижимость

Видео с место аварии распространилось в социальной сети .

Как прокомментировали в «Алматыэлетротранс», ДТП произошло 21 августа около 14 часов по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова.

«Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. В аварии пострадали семеро человек. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сообщили в компании.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Четыре букмекерских конторы ликвидированы в Алматы
Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина
Значительный объем инвестиций в Алматы направляется в недвижимость
Популярное
1 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
2 Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
3 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
4 За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
5 Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
6 «Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Читайте также
В Павлодаре подросток ударил отца ножом после замечания за игры в телефоне
Ребенок утонул в Бухтарминском водохранилище в ВКО
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив