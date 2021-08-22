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ДТП с троллейбусом в Алматы: семеро пассажиров пострадали
22 Августа 2021 09:53
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Троллейбус врезался в стену подземного перехода в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео с место аварии распространилось в социальной сети .
Как прокомментировали в «Алматыэлетротранс», ДТП произошло 21 августа около 14 часов по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова.
«Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. В аварии пострадали семеро человек. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сообщили в компании.
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