ДТП с троллейбусом в Алматы: семеро пассажиров пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Троллейбус врезался в стену подземного перехода в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место аварии распространилось в социальной сети .

Как прокомментировали в «Алматыэлетротранс», ДТП произошло 21 августа около 14 часов по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова.

«Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. В аварии пострадали семеро человек. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сообщили в компании.