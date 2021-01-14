ДТП с троллейбусом произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 10:30. Водитель автомашины МАЗ, следуя по улице Байзакова в южном направлении, во время буксировки на жесткой сцепке троллейбуса, допустил срыв сцепки, в результате чего троллейбус откатился назад и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами. Одна машина ехала следом, еще три были припаркованы вдоль проезжей части», - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции.

В данном ДТП никто не пострадал. Инцидент расследуется в подразделении административной практики УП Алмалинского района по территориальности.