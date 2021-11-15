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ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области

15 Ноября 2021 20:53
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ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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12 ноября в 16:35 часов 41-летняя женщина, водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado 120, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Алга, на автодороге Актобе-Астрахань, не учла дорожно-метеорологические условия на скользком участке дороги и в результате заноса допустила боковое столкновение с другой автомашиной Toyota Land Cruiser Prado 150 под управлением 41-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

От удара Toyota Land Cruiser Prado 150, изменив направление движения, допустил столкновение с автомашиной Geely.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летняя пассажирка Geely госпитализирована в БСМП города Актобе.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия  
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