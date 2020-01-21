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ДТП с семью пострадавшими в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор
21 Января 2020 01:05
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Две автомашины столкнулись в Атырауской области, пострадали семеро человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ДТП произошло вечером в понедельник на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и Нива. Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.
Как сообщили в Махамбетской районной больнице, с травмами различной степени тяжести поступили семеро человек, находившихся в автомобилях. Им оказывается помощь.
В департаменте полиции региона, сославшись на позднее время, пообещали предоставить развернутую информацию позже.
Видео из соцсетей
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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