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ДТП с семью пострадавшими в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор

21 Января 2020 01:05
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ДТП с семью пострадавшими в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Две автомашины столкнулись в Атырауской области, пострадали семеро человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло вечером в понедельник на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и Нива. Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.


Как сообщили в Махамбетской районной больнице, с травмами различной степени тяжести поступили семеро человек, находившихся в автомобилях. Им оказывается помощь.

В департаменте полиции региона, сославшись на позднее время, пообещали предоставить развернутую информацию позже.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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Автор:

А. Соколов

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