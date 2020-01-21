ДТП с семью пострадавшими в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Две автомашины столкнулись в Атырауской области, пострадали семеро человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло вечером в понедельник на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и Нива. Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.





Как сообщили в Махамбетской районной больнице, с травмами различной степени тяжести поступили семеро человек, находившихся в автомобилях. Им оказывается помощь.

В департаменте полиции региона, сославшись на позднее время, пообещали предоставить развернутую информацию позже.

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