ДТП с подростком за рулем джипа: о состоянии детей рассказали врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ходе ДТП в Шалкарском районе Актюбинской области 2 детей погибли, трое получили травмы. О состоянии пострадавших рассказали врачи в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 4 марта на вызде города Шалкар на трассе Шалкар-Бозой перевернулся джип, за рулем которого сидел девятиклассник. Машину отца он взял без разрешения, опыта вождения у него не было. В салоне автомашины были 4 его одноклассника, дети 2008-2007 годов рождения.

В результате ДТП погибли 2 девочки, трое мальчиков получили травмы.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бакыт Тулкибаевой, на месте происшествия от повреждения жизненно важных органов погибла девочка, четверо остальных детей были доставлены в Шалкарскую районную больницу, где на следующий день скончалась вторая девочка.

«На месте ДТП скончалась девочка, были повреждены жизненно важные органы. Четверо детей были госпитализированы в Шалкарскую ЦРБ. В камотозном состоянии находилась вторая девочка, 2008 года рождения, ее подключили к аппарату ИВЛ, врачи подключились и получили консультацию у специалистов санавиации. Однако через сутки девочка умерла: у нее была открытая черепно-мозговая травма, внутричерепное кровоизлияние в мозг», - сказала Тулкибаева.

Двое мальчиков были направлены в центр охраны материнства и детства в Актобе. По словам Тулкибаевой, у них сочетанные травмы, закрытый перелом бедра со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, наложены фиксирующие устройства, состояние детей средней степени тяжести.

Один участник ДТП получил небольшие царапины, ему оказали помощь в Шалкарской районной больнице и отпустили домой.

«Сегодня был консилиум врачей, подростки, находящиеся в Актобе, будут продолжать лечение еще 10 дней», - добавила замруководителя департамента.