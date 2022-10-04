ДТП с пешеходами больше всего совершают в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода связаны с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на населенные пункты приходится 75% ДТП и 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов.

«Наибольшая доля ДТП с пешеходами приходится на Шымкент (47%), Алматы (30%), Алматинскую (15%), Жамбылскую (9%), Астану (6%), Туркестанскую (5%), Мангистаускую (4%) области. Во многом это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. От местных исполнительных органов требуется в кратчайшие сроки решить данный вопрос», - сообщил Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Также глава МВД доложил о ситуации со штрафстоянками. По словам Марата Ахметжанова, требуют решения вопросы оборудования специализированных стоянок.

«Целый ряд административных правонарушений предусматривает изъятие автотранспорта. Однако, в регионах штрафстоянок не хватает. В столице две коммунальные стоянки переполнены. Всего по одной такой стоянке в Актюбинской и Атырауской области, а в Караганде она и вовсе отсутствует. В результате изъятый автотранспорт, а также эвакуированный с мест ДТП, в нарушение требований, хранится на территориях отделов полиции», - пояснил министр.