Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

ДТП с пешеходами больше всего совершают в Шымкенте

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Октября 2022, 16:10
ДТП с пешеходами больше всего совершают в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода связаны с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на населенные пункты приходится 75% ДТП и 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов.

«Наибольшая доля ДТП с пешеходами приходится на Шымкент (47%), Алматы (30%), Алматинскую (15%), Жамбылскую (9%), Астану (6%), Туркестанскую (5%), Мангистаускую (4%) области. Во многом это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. От местных исполнительных органов требуется в кратчайшие сроки решить данный вопрос», - сообщил Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Также глава МВД доложил о ситуации со штрафстоянками. По словам Марата Ахметжанова, требуют решения вопросы оборудования специализированных стоянок.

«Целый ряд административных правонарушений предусматривает изъятие автотранспорта. Однако, в регионах штрафстоянок не хватает. В столице две коммунальные стоянки переполнены. Всего по одной такой стоянке в Актюбинской и Атырауской области, а в Караганде она и вовсе отсутствует. В результате изъятый автотранспорт, а также эвакуированный с мест ДТП, в нарушение требований, хранится на территориях отделов полиции», - пояснил министр.


ДТП   МВД РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes