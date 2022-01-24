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ДТП с пассажирскими автобусами произошли в трех провинциях Турции

24 Января 2022 20:55
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ДТП с пассажирскими автобусами произошли в трех провинциях Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Из-за плохих погодных условий в некоторых регионах страны участились случаи дорожно-транспортных происшествий, имеются жертвы и пострадавшие, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкое издание «TRThaber».

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На северо-западе Турции и в центральной части страны на протяжении четырех дней идет обильный снегопад. Коммунальные службы не успевают расчистить дороги. На автотрассах, в снежных завалах все еще остаются люди.

Сразу в трех провинциях страны Стамбуле, Токате и Амасье произошли ДТП с участием междугородних автобусов. По некоторым данным, 4 человека погибли, 48 человек пострадали.

В следовавшем из Текирдага в Анталью пассажирском автобусе находилось 25 человек. Сильно заснеженная дорога сопровождалась плохой видимостью и гололедом. В результате чего водитель автотранспорта, не справившись с управлением, снес ограждение и вылетел в кювет. Из-за ДТП пострадало 18 человек, водитель и 2 пассажира погибли на месте.

Направлявшийся в Эрзурум междугородний автобус в близи поселка Чалкара перевернулся в следствии сильного гололеда. По первичным данным, 1 человек умер, 18 человек пострадали.

В центре города провинции Амасья пассажирский автобус из-за скользкой дороги протаранил придорожные ограждения. С незначительными травмами и различными ушибами 12 пассажиров доставлены в больницы населенного пункта.

В данное время все службы регионов работают в усиленном режиме. На места происшествий прибывают бригады скорой медицинской помощи, пожарная служба и полиция. Спасатели оказывают первую помощь и доставляют людей в близлежащие медучреждения.

По данным Посольства Казахстана в Турции, среди погибших и пострадавших в результате ДТП граждан Казахстана нет.


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#ДТП   #Происшествия   #Турция   #Погода   #Мировые новости  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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