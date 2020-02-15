ДТП с пассажирским автобусом в Актобе: пострадало 26 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и службы такси. В результате ДТП были госпитализированы 26 пассажиров автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

ДТП произошло сегодня в 9:40 утра на пересечении улиц Жубановой и Сеитова. Столкнулись автомашина «Фольксваген поло» службы такси и автобус «Паз» маршрута №37, который перевернулся в результате аварии.

«В результате ДТП пострадало 26 пассажиров автобуса. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадой медиков и нарядами патрульной полиции города. Водители обеих автомашин не пострадали. По факту начато расследование», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В департаменте полиции рекомендовали водителям быть особенно внимательными в условиях гололеда, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.