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ДТП с опрокидыванием авто произошло а Нур-Султане
14 Августа 2022 12:07

ДТП с опрокидыванием авто произошло а Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля на крышу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 августа около 02:30 часов водитель автомашины «Toyota Avensis», следуя по проспекту Туран, при движении задним ходом допустил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser 150», который, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. После чего от удара по инерции автомашину «Toyota Land Cruiser 150» откинуло на автомашину «Nissan Europe».

В результате ДТП 21-летний водитель внедорожника получил телесное повреждение, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данному факту проводится дознание.



Фото: polisia.kz




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