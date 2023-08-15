ДТП с казахстанцами в Турции: один человек все еще получает лечение в больнице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о состоянии казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие из них вернулись в Казахстан. Один человек еще находится в больнице. Ситуация у остальных стабильная», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Напомним, 30 июля утром в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана. Водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. 31 июля утром от тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов. Позже скончалась еще одна пострадавшая в ДТП казахстанка.