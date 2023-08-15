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    20:04, 14 Август 2023 | GMT +6

    ДТП с казахстанцами в Турции: один человек все еще получает лечение в больнице

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    Фото: RDNE Stock project/Рexels
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о состоянии казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие из них вернулись в Казахстан. Один человек еще находится в больнице. Ситуация у остальных стабильная», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Напомним, 30 июля утром в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана. Водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. 31 июля утром от тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов. Позже скончалась еще одна пострадавшая в ДТП казахстанка.


    Теги:
    МИД РК Турция Происшествия Соотечественники ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru
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