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ДТП с гражданами Кыргызстана произошло в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
25 Ноября 2019, 10:53
ДТП с гражданами Кыргызстана произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области, на загородной трассе, столкнулись два автомобиля - госпитализированы два иностранца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 ноября в 23.30 на автодороге Павлодар - Нур-Султан, возле кафе «Кочевник», 29-летний водитель автомашины «DAW « , гражданин Кыргызской Республики, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение со стоявшей на обочине автомашиной «HOWA», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «DAW» , граждане Кыргызстана, с травмами госпитализированы в больницу. Проводится проверка, - добавили стражи порядка.
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