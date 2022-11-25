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ДТП с двумя автобусами: 19 летний пассажир погиб от полученных травм

25 Ноября 2022, 17:51
ДТП с двумя автобусами: 19 летний пассажир погиб от полученных травм

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в больнице умер один из пациентов, пострадавших во время столкновения двух автобусов в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пару часов назад в многопрофильной больнице им. Х. Ж. Макажанова погиб один из пассажиров, который пострадал во время столкновения двух автобусов.

«Пациент 2003 года рождения погиб в результате полученных травм, не совместимых с жизнью. Динамика остальных пострадавших стабильная», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Сегодня утром в Караганде столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погиб водитель одного автобуса.

Как сообщали врачи, в больницы города поступили 18 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии.

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