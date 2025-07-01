ДТП с детьми в Акмолинской области: водителя автобуса осудили на 2 года

Уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, рассмотрели в Ерейментауском районном суде. На скамье подсудимых оказался 44-летний водитель из Павлодара, который вез в Астану на соревнования по футболу 16 детей и двух тренеров. Мужчина пояснил, что разрешения на перевозку несовершеннолетних у него не было.

— Впереди ехала фура, которую обвиняемый решил обогнать, и когда стал совершать маневр налево, то машину стало тащить в сторону отбойного бруса, в этот момент Алибек (погибший тренер — прим. ред.) обхватил рядом сидящего несовершеннолетнего ребенка, защищая его от удара, но обвиняемый не смог вырулить и ударился об отбойный брус, после чего машину занесло и положило на правый бок. Обвиняемый вышел из водительской двери и начал вытаскивать детей, Алибек на тот момент не подавал признаков жизни, — указано в приговоре Ерейментауского районного суда.

В суде выступила в качестве потерпевшей супруга погибшего тренера Алибека Джусупова, попросив для водителя самого строгого наказания. Она рассказала, что муж работал порядка 12 лет. У них осталась совместная дочь.

Тем временем, водитель вину не стал отрицать. Сообщил, что на момент ДТП погода была ясной, лишь шел немного снег.

Приговором Ерейментауского районного суда водителю назначили 2 года лишения свободы. Потерпевшие, в том числе сестра погибшего тренера, гражданские иски не заявляли.

Напомним, в апреле 2025 года на трассе в Акмолинской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей. В салоне находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренеры, которые ехали из Павлодара в Астану на соревнования.

Пострадавших доставили в Ерейментаускую районную больницу. Позже медики рассказали о состоянии детей.