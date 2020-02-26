ДТП с четырьмя погибшими в Актюбинской области: авто не соответствовало техтребованиям

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автомашина Honda иностранного учета, попавшая вчера в смертельное ДТП в Актюбинской области, не соответствовала техническим требованиям стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Как известно, вчера в результате ДТП на трассе Карабутак - Костанай погибли четыре гражданина Таджикистана. Автомашина Honda, состоящая на учете в Армении, столкнулась с грузовой фурой. Таджикистанцы ехали из Свердловской области России в Душанбе.

При проверке оказалось, что в машине погибших не было фронтальных подушек безопасности.

«Проверка показала, что автомашина Honda изначально была праворульной, затем была переоборудована на леворульную, при этом были удалены фронтальные подушки безопасности, что повлекло трагические последствия при ДТП. В соответствии с техрегламентом стран ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств» эксплуатация транспорта допускается только при наличии подушек безопасности», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.