ДТП с большегрузом в ВКО: пострадали четверо взрослых и двое детей

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на трассе «Омск-Майкапшагай-Тасбастау- Акжар» на 33 км водитель автомашины «LADA» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновения со встречно движущейся автомашиной КамАЗ.

В результате ДТП 28-летний водитель автомашины «LADA» и пятеро пассажиров, двое из которых несовершеннолетние дети в возрасте 2 и 5 лет, доставлены в центральную больницу Зайсанского района.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.