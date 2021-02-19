20:09, 18 Февраль 2021 | GMT +6
ДТП с большегрузом в ВКО: пострадали четверо взрослых и двое детей
ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что на трассе «Омск-Майкапшагай-Тасбастау-
В результате ДТП 28-летний водитель автомашины «LADA» и пятеро пассажиров, двое из которых несовершеннолетние дети в возрасте 2 и 5 лет, доставлены в центральную больницу Зайсанского района.
По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.