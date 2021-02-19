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    20:09, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    ДТП с большегрузом в ВКО: пострадали четверо взрослых и двое детей

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    ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что на трассе «Омск-Майкапшагай-Тасбастау- Акжар» на 33 км водитель автомашины «LADA» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновения со встречно движущейся автомашиной КамАЗ.

    В результате ДТП 28-летний водитель автомашины «LADA» и пятеро пассажиров, двое из которых несовершеннолетние дети в возрасте 2 и 5 лет, доставлены в центральную больницу Зайсанского района.

    По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Восточно-Казахстанская область
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