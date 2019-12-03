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01.12.2019 21:12
ДТП с автобусом в Кызылординской области: погибли семь человек, десятки пострадавших
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли в результате ДТП с автобусом на трассе в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«3 декабря в 05:25 на автодороге «Кызылорда-Кумколь» из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автобуса», - говорится в сообщении КЧС.
Как позже отметили в ведомстве, по состоянию на 07:56 на месте происшествия обнаружено 4 погибших, 15 пострадавших извлечены.
После аварийно-спасательных работ к 9:00 поступило сообщение о том, что обнаружены еще 2 погибших и извлечены 14 пострадавших.
По последним данным КЧС, в салоне находились 35 человек. Общее число погибших составляет 7, из которых один скончался по дороге в больницу.
Количество пострадавших устанавливается. Автобус следовал по маршруту Кумколь-Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды.
«На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий (7242) 24-41-61, 70-03-28. На месте работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС, 6 сотрудников и 2 единицы техники МПС, 12 работников и 4 единицы техники БСМП», - отметили в КЧС.
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