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ДТП с автобусом в Кызылординской области: число погибших увеличилось до 8

3 Декабря 2019 10:19
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ДТП с автобусом в Кызылординской области: число погибших увеличилось до 8

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жанат Абдрахманов прокомментировал ДТП, произошедшее на автодороге Кызылорда – Кумколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ДТП произошло около 5 часов утра на автодороге Кызылорда – Кумколь. На данный момент погибших 8 человек, пострадавших 21 человек», - сказал Жанат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Как отметил представитель МВД, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и совершил опрокидывание.

«Сейчас следственные органы работают, дополнительно информацию сообщим. Будет проводиться автотехническая экспертиза, работает следственно-оперативная группа и дорожно-техническая инспекция. Сотрудники ЧС проводят обследования трассы. Это ведомственный автобус, нефтяная компания, зарегистрированная в Шымкенте, работают в Кумколе», - добавил Жанат Абдрахманов.

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Ключевые слова: Кызылординская область, ДТП, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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