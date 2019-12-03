ДТП с автобусом в Кызылординской области: число погибших увеличилось до 8

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жанат Абдрахманов прокомментировал ДТП, произошедшее на автодороге Кызылорда – Кумколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло около 5 часов утра на автодороге Кызылорда – Кумколь. На данный момент погибших 8 человек, пострадавших 21 человек», - сказал Жанат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Как отметил представитель МВД, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и совершил опрокидывание.

«Сейчас следственные органы работают, дополнительно информацию сообщим. Будет проводиться автотехническая экспертиза, работает следственно-оперативная группа и дорожно-техническая инспекция. Сотрудники ЧС проводят обследования трассы. Это ведомственный автобус, нефтяная компания, зарегистрированная в Шымкенте, работают в Кумколе», - добавил Жанат Абдрахманов.