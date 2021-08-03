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ДТП с автобусом в Анталии: погибли четверо туристов, 16 травмированы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Августа 2021, 10:27
ДТП с автобусом в Анталии: погибли четверо туристов, 16 травмированы

МАНАВГАТ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В районе курортного города Манавгат в провинции Анталия произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава РФ, три россиянина погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации. При этом в компании «Интурист» сообщили, что погибли четыре гражданина России, а больницах находятся 16 человек. По ее информации, все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.

Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

По сообщению пресс-службы МИД РК, по предварительной информации среди пострадавших граждан РК нет.


МИД РК   Туризм   ДТП   Турция  
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