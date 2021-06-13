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    13:54, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    ДТП с автобусом в Алматы: семь человек пострадали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль допустил столкновение с пассажирским автобусом в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация появилась в социальной сети.

    Как прокомментировали в департаменте полиции, авария произошла 13 июня около 08:40 часов.

    «Водитель К, 1998 г.р., управляя автомобилем Kia K5, следовал по проспекту Абая в западном направлении и на пересечении с улицы Розыбакиева, заехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с пассажирским автобусом 77, марки Лиаз, под управлением водителя Ч, 1960 г.р., который следовал по улице Розыбакиева в северном направлении. От удара автобус по инерции заехал в арык. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Алматы. Факт расследуется управлением полиции Алмалинского района.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Главная Видео Алматы
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