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ДТП с автобусом в Алматы: пострадал водитель легковушки
1 Февраля 2022 12:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, 01 февраля около 06:20 часов водитель - гр.У., управляя автобусом марки «YUTONG», следовал по ул. Жумабаева в западном направлении и на пересечении с ул. Жансугурова допустил столкновение с автомобилем марки Nissan гос., под управлением гр. Б., который двигался по ул. Жансугурова в северном направлении»,- сообщили в ведомстве.
В результате аварии водитель автомобиля марки Nissan доставлен в ГКБ №7 Алматы. Материал принят в производство сотрудниками УП Турксибского района.
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