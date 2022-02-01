ДТП с автобусом в Алматы: пострадал водитель легковушки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, 01 февраля около 06:20 часов водитель - гр.У., управляя автобусом марки «YUTONG», следовал по ул. Жумабаева в западном направлении и на пересечении с ул. Жансугурова допустил столкновение с автомобилем марки Nissan гос., под управлением гр. Б., который двигался по ул. Жансугурова в северном направлении»,- сообщили в ведомстве.

В результате аварии водитель автомобиля марки Nissan доставлен в ГКБ №7 Алматы. Материал принят в производство сотрудниками УП Турксибского района.