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ДТП с автобусом в Алматы: что известно о состоянии пострадавшей пенсионерки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавшей пенсионерки, которая получила перелом ноги в результате ДТП в автобусе №405, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили медики, 60-летняя пациентка поступила с диагнозом: закрытый перелом обеих лодыжек левой голени, заднего края левой большеберцовой кости.
«На сегодня состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Отек голени значительно уменьшился. Планируется оперативное лечение: остеосинтез лодыжек по заживлении ран в течении 7-10 дней»,- пояснили в ведомстве.
Напомним, 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги.
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