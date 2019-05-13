ДТП с автобусом в Алматы: что известно о состоянии пострадавшей пенсионерки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавшей пенсионерки, которая получила перелом ноги в результате ДТП в автобусе №405, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили медики, 60-летняя пациентка поступила с диагнозом: закрытый перелом обеих лодыжек левой голени, заднего края левой большеберцовой кости.

«На сегодня состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Отек голени значительно уменьшился. Планируется оперативное лечение: остеосинтез лодыжек по заживлении ран в течении 7-10 дней»,- пояснили в ведомстве.

Напомним, 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги.