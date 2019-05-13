Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 26 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ДТП с автобусом в Алматы: что известно о состоянии пострадавшей пенсионерки

13 Мая 2019 14:33 188
Поделиться:
ДТП с автобусом в Алматы: что известно о состоянии пострадавшей пенсионерки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -  В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавшей пенсионерки, которая получила перелом ноги в результате ДТП в автобусе №405, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В ЗКО в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового авто
Замакима Акмолинской области погиб в ДТП Нетрезвый костанаец на авто врезался в ворота департамента полиции

Как сообщили медики, 60-летняя пациентка поступила  с диагнозом: закрытый перелом обеих лодыжек  левой голени, заднего края левой большеберцовой кости. 

«На  сегодня состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Отек голени значительно уменьшился. Планируется оперативное лечение: остеосинтез лодыжек по заживлении ран в течении 7-10 дней»,- пояснили в ведомстве.

Напомним, 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку  в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Алматы, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив