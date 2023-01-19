ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арест водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП в Алматы, продлили до 9 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 4 января постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в отношении А. сроком до 3 месяца, то есть до 9 февраля 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов. Видео появилось в Сети. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.

Позже в департаменте полиции уточнили, что 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. 1

Спустя несколько дней водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП, арестовали на два месяца.



