ДТП с 2 погибшими и 5 пострадавшими случилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Под Экибастузом произошла авария, в которой из-за столкновения двух авто погибли женщина, мужчина и госпитализированы пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 августа по линии 103 поступил вызов в 15:11 по адресу: трасса села М. Жусупа и села Жанажол, в 50 км от города Экибастуз, – ДТП, столкновение 2 автомобилей», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным ведомства, скорая помощь до места происшествия доехала за 10 минут. Были задействованы 3 бригады, местные медработники. В аварии 2 человека погибли, еще 5 пострадали.

От травм, несовместимых с жизнью, скончались женщина 1992 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Медики констатировали биологическую смерть.

Среди пострадавших - мальчик семи лет. Он доставлен в городскую больницу Экибастуза с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом бедренной кости справа, травматический шок первой степени».

Туда же доставлен мужчина 1991 года рождения с закрытым переломом таза, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

Еще один пострадавший - мужчина 1998 года рождения, который попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибом мягких тканей лица, ушибом грудной клетки справа, слева, закрытым переломом нижней трети бедра справа со смещением и травматическим шоком второй степени.

На больничной койке также оказались 31-летний мужчина с открытым переломом голени и открытым переломом коленной чашки и 25-летний молодой человек с ушибами левой кисти и правой стороны коленного сустава.