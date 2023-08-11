РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 11 Август 2023 | GMT +6

    ДТП с 2 погибшими и 5 пострадавшими случилось в Павлодарской области

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Под Экибастузом произошла авария, в которой из-за столкновения двух авто погибли женщина, мужчина и госпитализированы пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 августа по линии 103 поступил вызов в 15:11 по адресу: трасса села М. Жусупа и села Жанажол, в 50 км от города Экибастуз, – ДТП, столкновение 2 автомобилей», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

    По данным ведомства, скорая помощь до места происшествия доехала за 10 минут. Были задействованы 3 бригады, местные медработники. В аварии 2 человека погибли, еще 5 пострадали.

    От травм, несовместимых с жизнью, скончались женщина 1992 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Медики констатировали биологическую смерть.

    Среди пострадавших - мальчик семи лет. Он доставлен в городскую больницу Экибастуза с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом бедренной кости справа, травматический шок первой степени».

    Туда же доставлен мужчина 1991 года рождения с закрытым переломом таза, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

    Еще один пострадавший - мужчина 1998 года рождения, который попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибом мягких тканей лица, ушибом грудной клетки справа, слева, закрытым переломом нижней трети бедра справа со смещением и травматическим шоком второй степени.

    На больничной койке также оказались 31-летний мужчина с открытым переломом голени и открытым переломом коленной чашки и 25-летний молодой человек с ушибами левой кисти и правой стороны коленного сустава.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия ДТП Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!