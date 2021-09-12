ДТП произошло у здания полиции в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В батальоне патрульной полиции УП г. Семей сообщили, что ДТП произошло 11 сентября примерно в 09:38 часов.

«64-летний водитель Kia Rio выезжая со второстепенной улицы Ибраева на главную дорогу ул. Б. Момышулы допустил столкновение с автомобилем марки Lexus LX 570 под управлением 36-летнего водителя. Lexus LX 570 от удара перевернулся и допустил столкновение с автомобилем марки Toyota LC 150 под управлением 45-летнего водителя, который двигался по улице Б. Момышулы», — пояснили в патрульной полиции.

В полиции отметили, что проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры административного воздействия.