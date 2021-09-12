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    19:03, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ДТП произошло у здания полиции в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В батальоне патрульной полиции УП г. Семей сообщили, что ДТП произошло 11 сентября примерно в 09:38 часов.

    «64-летний водитель Kia Rio выезжая со второстепенной улицы Ибраева на главную дорогу ул. Б. Момышулы допустил столкновение с автомобилем марки Lexus LX 570 под управлением 36-летнего водителя. Lexus LX 570 от удара перевернулся и допустил столкновение с автомобилем марки Toyota LC 150 под управлением 45-летнего водителя, который двигался по улице Б. Момышулы», — пояснили в патрульной полиции.

    В полиции отметили, что проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры административного воздействия.


    Теги:
    МВД РК ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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