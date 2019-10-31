ДТП по вине пьяного водителя произошло в Таразе, есть пострадавшие

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия по вине нетрезвого водителя проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«26 октября примерно в 4 часа утра на пересечении улиц Тауке хана и Санырак батыра города Тараза произошло столкновение автомашин «LADA» и «Opel Astra», после чего автомобиль «Opel Astra» совершил наезд на светофор, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Opel Astra» с различными травмами доставлены в первую городскую больницу».

По заключению экспертизы, у 27-летнего водителя автомобиля «LADA» выявлено алкогольное опьянение средней степени.

По этому делу начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

Обе автомашины водворены на штрафстоянку. По делу проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты расследования, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Отметим, что в департаменте полиции Жамбылской области обеспокоены значительным ростом ДТП со смертельным исходом на дорогах Жамбылской области и проблемами безопасности дорожного движения в регионе. С начала года на трассах Жамбылской области произошло около 700 ДТП, в которых 90 человек погибли и 1 138 получили ранения.