ДТП на ж/д переезде: три человека погибли и трое госпитализированы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 февраля на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай-Астана, и автомашиной «Jiefang», под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 года рождения, и мужчина, 1985 года рождения. Оба жители столицы. Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

Начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК.

Ранее сообщалось, что ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области.

Пресс-служба ҚТЖ информировала, что 20 февраля текущего года в 6 часов 45 минут на участке Боровое-Шортанды Акмолинской области водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора и закрытый шлагбаум.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ