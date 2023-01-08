ДТП на востоке Китая унесло жизни 17 человек

8 Января 2023, 12:07

ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в восточной провинции Китая Цзянси, погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщило в воскресенье China Central Television, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В результате аварии погибли 17 человек и были ранены 22, пострадавшие отправлены в медучреждения. Причины происшествия расследуются», - говорится в сообщении.

Подробности ДТП не приводятся.