ДТП на трассе в Костанае: ребенка извлекали из автомобиля специнструментами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Серьёзное ДТП с тремя пострадавшими произошло в одном из районов Костанайской области, где среди пострадавших пассажиров - ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

Как сообщили в ведомстве, хозяин автомобиля марки «Nissan Largo» не справился с управлением и слетел с дороги, перевернулся на трассе районного значения Б. Чураковка – Приозерное Алтынсаринского района.

«В 9:23 по прибытию спасателей, на месте работала скорая медицинская помощь. В машине было 4 пострадавших, один из них ребенок 2013 года рождения, спасатели с помощью специальных инструментов вызволили его из разбитого окна и передали ближайшей попутке и ею же он был доставлен в Алтынсаринскую (РБ) районную больницу», - прокомментировали в ДЧС.

С места ДТП остальные пострадавшие были госпитализированы в Алтынсаринскую РБ с тяжелыми травмами.

«Молодой человек 2000 года рождения получил ушиб грудной клетки и коленного сустава. Мужчине 1981 года рождения диагностировали перелом ребер, рванную рану кисти, а гражданке РФ 1979 года рождения травму живота, болевой шок и перелом ребер. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное»,- добавили в ДЧС.

На месте происшествия работал трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» и трое спасателей.