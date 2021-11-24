+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ДТП на трассе в Акмолинской области: двое погибли, четверо госпитализированы

24 Ноября 2021 19:31
Поделиться:
ДТП на трассе в Акмолинской области: двое погибли, четверо госпитализированы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на автодороге «Екатеринбург – Алматы» произошло ДТП, в котором погибли двое жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области
Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 23 ноября в 00:10 в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что на 967-м км автодороги «Екатеринбург – Алматы» возле станции Перекатное произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомашины марки «Hyundai Sоlaris», двигаясь в направлении города Костаная, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Audi В-4» под управлением 59-летнего жителя города Атбасара. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины марки «Hyundai Sоlaris», оба жители города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, с различными травмами в приемный покой центральной районной больницы доставлены водитель и два пассажира автомашины «Audi В-4», пассажир автомашины марки ««Hyundai Sоlaris».

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #ДТП  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области
Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска
По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане
Популярное
1 Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
2 Амандык Баталов освобожден от должности
3 Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
4 Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
5 Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
6 Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Читайте также
107 дорожно-транспортных происшествий за сутки совершено в Нур-Султане
Двух пешеходов сбили на «зебре» в Павлодарской области
Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
Амандык Баталов освобожден от должности
Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив