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ДТП на трассе «Атырау-Уральск»: водитель в реанимации

24 Января 2020 14:58
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ДТП на трассе «Атырау-Уральск»: водитель в реанимации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ДТП на трассе «Атырау-Уральск»: водитель одной из машин помещен в реанимацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На трассе «Атырау - Уральск» в районе села Талдыколь Махамбетского района столкнулись две легковые автомашины - «Лада-21214» и «Лада-Ларгус».

Как сообщили в пресс-службе областного управлеия здравоохранения, тридцатилетний водитель автомашины «Лада-21214» в тяжелом состоянии был доставлен в Атыраускую областную больницу. На данный момент он находится в реанимационном отделении. Врачи борются за его жизнь. Водителю «Ларгуса», 1968 года рождения, а также четверым пассажирам оказана медицинская помощь и после осмотра врачей их отправили по домам.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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