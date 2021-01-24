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    21:01, 23 Январь 2021 | GMT +6

    ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли водитель и годовалый ребенок

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырауской области на трассе сообщением «Атырау-Уральск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки «Lada Granta» и «Kia Rio». На месте происшествия погибли водитель «Lada Granta» и маленький ребенок.

    Как сообщили в Атырауской областной больнице, в ДТП пострадал также 18-летний парень, с многочисленными ранами и ушибами доставленный в клинику. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.

    По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

    Как ранее сообщалось, Атырау очищают от первого «большого» снега, выпавшего накануне. Сегодня снег начал таять и дороги стали скользкими.


    Теги:
    МВД РК Дороги Атырауская область Атырау ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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