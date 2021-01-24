ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли водитель и годовалый ребенок

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырауской области на трассе сообщением «Атырау-Уральск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки «Lada Granta» и «Kia Rio». На месте происшествия погибли водитель «Lada Granta» и маленький ребенок.

Как сообщили в Атырауской областной больнице, в ДТП пострадал также 18-летний парень, с многочисленными ранами и ушибами доставленный в клинику. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.

По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщалось, Атырау очищают от первого «большого» снега, выпавшего накануне. Сегодня снег начал таять и дороги стали скользкими.