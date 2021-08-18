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ДТП на трассе «Алматы-Оскемен»: два человека погибли

18 Августа 2021 11:53
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ДТП на трассе «Алматы-Оскемен»: два человека погибли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Алматы-Оскемен» в ДТП с участием двух автомашин погибли два человека и один получил травму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, авария произошла 17 августа около 22:00 часов на автодороге «Алматы-Оскемен».

«По предварительным данным, водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по автодороге «Алматы-Оскемен» в северном направлении, на 46 км из-за внезапной разгерметизации переднего левого колеса, допустил наезд на колесоотбойник, вследствие чего автомашину развернуло на 90 градусов. В этот момент следовавший позади него, в попутном направлении автомобиль марки Hyundai Accent допустил столкновение с вышеуказанной автомашиной.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель транспортного средства Toyota Camry и его пассажир. Также в центральную больницу п. Отеген батыра с различными травмами доставлен еще один пассажир данной автомашины», - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.


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#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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