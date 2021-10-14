ДТП на мосту в Нур-Султане: доктора поставили на ноги единственную выжившую в аварии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктора Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова поставили на ноги выжившую девушку после страшного ДТП на мосту в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 сентября в приемный покой нашего центра с различными травмами привезли 18-летнюю девушку после ДТП. Пациентку обследовали и провели экстренную операцию на позвоночнике и спинном мозге, которая длилась 4,5 часа. После того, как состояние пациентки стабилизировалось, её перевели в отделение для получения дальнейшего лечения. Вчера девушку выписали домой, она самостоятельно передвигается. Впереди её ждет реабилитация», - рассказали в пресс-службе научного центра.

В пресс-службе отметили, что все это результат работы сплоченной команды всего медицинского персонала, в том числе реаниматологов, хирургов, нейрохирургов и, безусловно, упорство и желание жить самой пациентки.

Отметим, что операцию провели заведующий отделения травматологии №1 Мурат Байдарбеков, анестезиолог - заведующий отделения анестезиологии и реанимации Турсын Жексембиев.

Напомним, что Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова оказывает круглосуточную экстренную и плановую помощь пациентам с травмами различных локализации. За последние 9 месяцев в ННЦТО обратились около 23 тысяч человек из них 281 поступили в результате ДТП.

«Согласно статданным за 8 месяцев текущего года всего в стране зарегистрировано 8 307 аварий на дорогах, в которых пострадало 12 205 человек. В столице же зафиксировано 349 ДТП, в которых пострадали люди. Доктора центра просят горожан быть осторожными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим. Всегда помните, что Вас ждут дома», - обратились к горожанам сотрудники научного центра.

Напомним, 30 сентября в 00:34 часов 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя.

В результате страшной аварии погибли 5 человек.

В тот же день сообщалось , что единственной выжившей 18-летней девушке была проведена экстренная операция, и ее состояние оценивалось как тяжелое.