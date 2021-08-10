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ДТП на мосту с участием пяти машин произошло в Атырау

10 Августа 2021 18:53
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ДТП на мосту с участием пяти машин произошло в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на Центральном мосту города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДП области, водитель автомобиля «Фольксваген Джета» резко притормозил. После чего автомашина марки «Лада Гранта», следовавшая следом, столкнулась с «Фольксвагеном». В это же время водитель 1960 г. р., управлявший автомобилем марки «Хюндай СантаФе», совершил столкновение с автомобилем марки «Хюндай Акцент», который двигался впереди него. По инерции «Хюндай Акцент» совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», стоявшим впереди.

«В результате по последним трем автомобилям в отношении водителя автомашины «Хюндай СантаФе» составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 610 КоАП РК ( Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Формируются документы для направления в административный суд. Водители первых двух столкнувшиеся машин претензий друг к другу не имеют», - сообщили в пресс- службе.


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#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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