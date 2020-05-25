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ДТП на блокпосте в Алматы: третий полицейский находится в реанимации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДТП на блокпосту в Алматы пострадал еще один полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным департамента полиции Алматы, пострадавший сотрудник управления по противодействию наркобизнесу старший лейтенант Ербулан Сейдазым.
Как рассказали в полиции, Ербулан Сейдазым стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение – он является старшим офицером этого поста. В полиции работает с 2016 года.
По одной из версий, водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.
«На данный момент он находится в реанимации городской клинической больницы № 7 с переломами височной и затылочной частей головы», - добавили в пресс-службе.
Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских.
Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям полицейских окажут поддержку.
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