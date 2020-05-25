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ДТП на блокпосте в Алматы: третий полицейский находится в реанимации

25 Мая 2020 15:11
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ДТП на блокпосте в Алматы: третий полицейский находится в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДТП на блокпосту в Алматы пострадал еще один полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматы, пострадавший сотрудник управления по противодействию наркобизнесу старший лейтенант Ербулан Сейдазым.

Как рассказали в полиции, Ербулан Сейдазым стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение – он является старшим офицером этого поста. В полиции работает с 2016 года.

По одной из версий, водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.

«На данный момент он находится в реанимации городской клинической больницы № 7 с переломами височной и затылочной частей головы», - добавили в пресс-службе.

Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских.

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям полицейских окажут поддержку.



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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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