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ДТП из-за гололеда в Актюбинской области: в столкновении двух авто погиб человек

19 Января 2022 07:20
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ДТП из-за гололеда в Актюбинской области: в столкновении двух авто погиб человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в результате ДТП погиб пассажир, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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Инцидент произошел 16 января. Автомашина, ехавшая со стороны поселка Карабутак в направлении города Хромтау, из-за гололеда выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилем.

«22 –летний водитель автомашины марки «Lada Vesta» житель Хромтауского района ехал со стороны поселка Карабутак в направлении города Хромтау. Не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги, водитель допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Lada Priora», под управлением 53-летнего жителя города Актобе, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП один пассажир автомашины «Lada Priora» от полученных травм скончался, второй пострадавший находится в хирургическом отделении в ЦРБ города Хромтау», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД. Однако помимо этого существует множество факторов, которые влияют на вероятность попасть в аварию.


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#Актюбинская область   #ДТП  
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Автор:

Самал Ендибаева

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