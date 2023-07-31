ДТП c туристами в Турции: скончался один из пострадавших казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в результате тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов, пострадавших в результате ДТП в Алании, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие», - сообщили в МИД РК.

Напомним, в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы.

Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.