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ДСБ МВД начал расследование по случаю в цветочном магазине Шымкента

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
13 Августа 2023, 15:36
ДСБ МВД начал расследование по случаю в цветочном магазине Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности проверены, распространяемые в средствах массовой информации сведения касательно неправомерных действий бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона «ROMANTIС» и ресто-бара «Eldorado», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 «Халатность» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.


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