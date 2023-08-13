ДСБ МВД начал расследование по случаю в цветочном магазине Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности проверены, распространяемые в средствах массовой информации сведения касательно неправомерных действий бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона «ROMANTIС» и ресто-бара «Eldorado», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 «Халатность» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.