Дружить с театром предложили казахстанцам в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный проект под названием «Клуб друзей» запустил «Астана Опера» 26 марта. В торжественной обстановке его презентовали широкой общественности, представителям казахстанских СМИ и всем любителям высокого искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Организаторы мероприятия пояснили, что суть нового проекта заключается в том, что в Клуб друзей принимаются все желающие, а также коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные компании и предприятия.

«Членство в Клубе друзей театра – это личный вклад в деятельность «Астана Опера», в сохранение и приумножение культурного достояния нашей столицы и страны», - пояснили организаторы клуба.

«Клуб друзей есть в любом мировом театре, поэтому мы перенимаем успешный международный опыт, стремимся по-новому развивать казахстанскую театральную сферу жизни. И конечно, надеемся, что найдем отклик у нашей публики», - заметил Заслуженный деятель Казахстана директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Привилегии, которые получат члены клуба, – весьма привлекательны. Для них будут проводиться специальные театральные мероприятия, создаваться «программы лояльности», члены клуба смогут активно участвовать в жизни «Астана Опера», посещать экскурсии по закулисью, бывать на творческих вечерах с артистами, оказывать содействие в реализации программ и проектов театра. А самое главное – желание участвовать в дальнейшем развитии «Астана Опера», как одного из крупнейших культурных центров нашей страны.

Свое членство в Клубе друзей театра можно подтвердить специальной пластиковой картой, действие которой распространяется на весь театральный сезон. Итак, к категории «друг» относятся постоянные гости «Астана Опера». Общее количество клубных карт для них составляет 70 штук. Ко второй категории относится «почетный друг», для нее предусмотрено 50 карт. Кроме того, существует еще две категории: «партнер» и «спонсор», в которые входят организации и коммерческие компании, для них приготовили по 40 клубных карт. Стоит отметить, что для всех категорий предполагаются различные членские взносы.

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поддержал эту инициативу театра и в своей речи отметил важность реализации подобных проектов.

«Это очень нужный проект. Уверен, «Клуб друзей» привлечет новых зрителей в театр, которые смогут более детально познакомиться с многогранной деятельностью театра и вносить свои предложения для его дальнейшего развития. Участников Клуба ждет много интересных встреч, открытий и начинаний, потому что «Астана Опера» дарит взыскательной публике эксклюзивный творческий материал. Позвольте пожелать новому проекту долгой жизни, пусть театр и его труппа процветают, развиваются и дарят зрителям прекрасные постановки», - заключил Даурен Абаев.

Идею создания «Клуба друзей» поддержал также аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, отметивший, что подобная практика существует в мире и способствует поддержке театрального искусства.