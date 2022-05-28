28 Мая 2022 18:50

Дружинников готовят спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели ДЧС ВКО обучают дружинников, которые будут дежурить на пляжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Профессиональными спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО начато обучение дружинников. В приоритете безопасность граждан на водоемах, поэтому программа выстроена так, чтобы обучающиеся освоили правила оказания первой помощи утопающему, навыки действий, когда терпят бедствие на воде и пользоваться спасательными средствами, технику патрулирования на лодках. В обучении дружинников активное участие принимают и специалисты Восточно-Казахстанского филиала Красного полумесяца Республики Казахстан.

На сегодняшний день обучено 30 дружинников, в планах еще как минимум столько же человек.

По окончанию учебного процесса выдается специальное удостоверение.

Спасатели щепетильно подходят и к вопросам детской безопасности. На дополнительной основе проводится профилактическая работа с детьми. В регионе порядка 394 ребятишек посетили спасательные подразделения и прошли курсы по основам безопасности. Эта работа будет продолжаться весь летний период. Вместе со спасателями дети разбирают происшествия, которые случаются на воде и обсуждают, как подобных ситуаций избежать.

«Именно знания и навыки, полученные на таких уроках, окажут помощь ребятам в экстренной ситуации и не дадут растеряться», - рассказал начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.