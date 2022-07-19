19 Июля 2022 21:16

Друзьям в Эстонии разрешили вместе служить в армии

ТАЛЛИН. КАЗИНФОРМ - Собери друзей и приведи их в армию: в Эстонии с этого года разрешено отправляться на срочную службу в компании товарищей. Такие группы будут учиться и служить вместе, в одном подразделении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Таким образом, призывникам среди знакомых лиц будет легче адаптироваться к тяготам и лишениям. Кроме того, есть шанс уменьшить число уклонистов.

В Эстонии уже несколько лет существует практика призыва одноклассников. Этим летом, по словам представителей военного ведомства, правило просто немного подкорректировали: ведь не все друзья учатся в одном классе.

Обязательная служба в Эстонии длится, в зависимости от специальности, от 8 до 11 месяцев. В июле среди 1900 призывников — 29 классов и 21 «круг друзей».

Скрин из видеоматериала